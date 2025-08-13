元「BiSH」のモモコグミカンパニー（年齢非公表）13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、コンプレックスを語った。この日のテーマは「コンプレックス告白SP」。モモコグミカンパニーは「ちっちゃいんですよ、148センチなんで。低身長が原因かわからないんですけど、人からよく滅茶苦茶ナメられるんですよ」と語った。大学時代には、小学生を1対1で教える塾の講師をしたと言うが、背の高い小