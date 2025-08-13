ソフトバンク５―３西武（パ・リーグ＝１３日）――ソフトバンクが６連勝。一回に柳町、牧原大成ら４適時打で先行し、継投で逃げ切った。西武は長谷川の適時打などで追い上げたが、初回の失点が重かった。◇日本ハム３―２ロッテ（パ・リーグ＝１３日）――日本ハムがサヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。八回にレイエスのソロで追いつき、九回に水谷の適時打で試合を決めた。ロッテは終盤の得点機を逸して５連敗。◇楽天７―４オリ