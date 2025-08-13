アメリカのエナジードリンクブランド「レインストーム」が日本に上陸し、「レインストーム グァバストロベリー」「レインストーム ハーベストグレープ」の2種類が2025年8月19日(火)に登場します。植物由来のこだわり素材を使用した「ウェルネス系エナジードリンク」とのことで、サンプルがGIGAZINE編集部に送られてきたので、果たしてウェルネス系とはどういう意味なのかを確かめるべく、一足先に飲んでみました。レインストーム |