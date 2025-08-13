ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 柏木由紀のメーク動画にクレームも800万回再生で「めっちゃ稼げた」 柏木由紀 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 柏木由紀のメーク動画にクレームも800万回再生で「めっちゃ稼げた」 2025年8月13日 22時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 柏木由紀が13日の番組で、YouTubeにアップしたメーク動画に言及した 「こんなのアイドルで出さないでください」などの声も寄せられたそう しかし動画は800万回再生され、「めっちゃお金稼げた」と笑顔を見せた 記事を読む おすすめ記事 「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分 「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分 「これ公式が載せてるの？」農水省職員の1日の労働時間に批判殺到「悲しい気持ちになりました…」「22時退勤か」 2025年8月13日 19時25分 若槻千夏 鼻の「整形疑惑」を完全否定 「“いじっていたとしたら、失敗です”って…」 2025年8月13日 22時35分 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明 2025年8月13日 16時0分