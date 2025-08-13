日本テレビ日刊スポーツ

柏木由紀のメーク動画にクレームも800万回再生で「めっちゃ稼げた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 柏木由紀が13日の番組で、YouTubeにアップしたメーク動画に言及した
  • 「こんなのアイドルで出さないでください」などの声も寄せられたそう
  • しかし動画は800万回再生され、「めっちゃお金稼げた」と笑顔を見せた
記事を読む

おすすめ記事

  • 伊東市の田久保眞紀市長（伊東市ホームページより）
    「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分
  • あのちゃん
    「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分
  • 農林水産省の公式Instagramが8月5日に公開した、職員の1日のスケジュール動画に批判の声が集まっています。（サムネイル画像出典：農林水産省公式Instagramより）
    「これ公式が載せてるの？」農水省職員の1日の労働時間に批判殺到「悲しい気持ちになりました…」「22時退勤か」 2025年8月13日 19時25分
  • スポニチ
    若槻千夏　鼻の「整形疑惑」を完全否定　「“いじっていたとしたら、失敗です”って…」 2025年8月13日 22時35分
  • 現在は横浜FCのコーチを務める中村俊輔氏
    中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明 2025年8月13日 16時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    2. 2. あの出演CM「健康被害」訴え続出
    3. 3. 「農水省職員の1日」批判殺到
    4. 4. 若槻千夏 鼻の整形疑惑に言及
    5. 5. 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明
    6. 6. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
    7. 7. 桐山照史のアパレルブランド物議
    8. 8. 「地面師たち」濡れ場の撮影秘話
    9. 9. 上村謙信被告に有罪判決
    10. 10. 中居氏トラブルに言及 動画削除
    1. 11. ボンタンアメ 尿意を抑える効果?
    2. 12. 地域特有の苗字まとめた地図話題
    3. 13. 歌手のNoBさん 腎臓がんで死去
    4. 14. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
    5. 15. 益若つばさ「元の自分に戻した」
    6. 16. 日本国籍放棄したタレントが告白
    7. 17. ビッグダディ 三男は消息不明
    8. 18. お盆休み「トー横」はカオス状態
    9. 19. ちはやふる巡り日テレ青ざめたか
    10. 20. 「南京事件」を否定 批判続出
    1. 1. 「農水省職員の1日」批判殺到
    2. 2. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
    3. 3. ボンタンアメ 尿意を抑える効果?
    4. 4. お盆休み「トー横」はカオス状態
    5. 5. すべて長男に 父遺言に長女絶句
    6. 6. 教諭を逮捕「盗撮が楽しかった」
    7. 7. 床下から遺体発見 身元が判明
    8. 8. 福井の「かみつきイルカ」死ぬ
    9. 9. 【速報】大阪メトロが運転見合わせ　万博会場が大混雑に　信号トラブルの影響で　夢洲駅では入場規制
    10. 10. 2歳が電車と接触 突然踏切内に?
    1. 11. 群馬の事件で「司法取引」適用
    2. 12. 住宅に押しかけスマホ壊したか
    3. 13. 鎌倉市長 旧統一関連行事に出席
    4. 14. 線路に立っていた警官はねられる
    5. 15. ポカリとアクエリ 飲む場面違う?
    6. 16. 520人死亡 遺体安置所の衝撃光景
    7. 17. 詐欺被害者が別の詐欺容疑で逮捕
    8. 18. 熊本市の川で遺体発見 身元判明
    9. 19. 再び40℃超の可能性 警鐘鳴らす
    10. 20. 大阪万博 黒字確保の盛況ぶり
    1. 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
    2. 2. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
    3. 3. 田久保市長に「見苦しいの極み」
    4. 4. 女性追いかけスプレー噴射 東京
    5. 5. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
    6. 6. 伊東市長「本当の除籍理由」の謎
    7. 7. 神谷宗幣氏、躍進後の不祥事警戒
    8. 8. マックが謝罪 ネット非難轟々
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    1. 11. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
    2. 12. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    3. 13. 北海道で「村八分にされた」理由
    4. 14. ケチな兄嫁は無理 37歳女性語る
    5. 15. 山尾氏 議員に嫉妬されていた?
    6. 16. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
    7. 17. 心霊系イベ団体 代表の重体報告
    8. 18. 既婚者マッチングでママ友探し？
    9. 19. 伝説のソープ嬢語る 極意と矜持
    10. 20. 伊東市長 卒業証書は19秒見せた
    1. 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
    2. 2. 26歳女性のタダで行為めぐり反論
    3. 3. 富豪エプスタイン氏巡り衝撃事実
    4. 4. 米コダックに事業停止の危機か
    5. 5. 上村謙信被告にわいせつな罪
    6. 6. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
    7. 7. 5・16軍事クーデター 評価が賛否
    8. 8. ウ侵攻から帰還 殺人魔に急変
    9. 9. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    10. 10. 米宇宙局 月面に原子炉建設要求
    1. 11. 中国EVバッテリー大手 操業停止
    2. 12. 中国で「野生キノコ狩り」が人気
    3. 13. 注文を捌く「地獄のコーヒー店」
    4. 14. 韓国への教育旅行のモデルツアー
    5. 15. アディダス 伝統靴を盗用か
    6. 16. 不動産大手 華南城に清算命令
    7. 17. 樊振東が「投資家」として参加へ
    8. 18. チェ・ホンマン 番組で突然涙
    9. 19. 1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた
    10. 20. 尹大統領の妻 一般人と同じ環境
    1. 1. 定年後の生活「余裕あるはず」
    2. 2. 「Z世代に嫌がられる採用活動」
    3. 3. 津波警報もサーフィン「バカか」
    4. 4. 自宅を相続しても...税金払えず
    5. 5. 少しした出費「ラテマネー」とは
    6. 6. 「定年」迎えた老後 妻の病気
    7. 7. 子の学力低下 スマホ原因に異議
    8. 8. 夏場は毎日「洗濯機」を回しているのですが、ママ友の家は「2日に1回」だそうです。衛生面が気になるのですが、どれくらい節約になりますか？
    9. 9. 脱インテル 株を上げた日本企業
    10. 10. 堀江氏が開設した暗号資産口座
    1. 11. ＜帰省シーズンに考える、親の葬儀＞親の想い、知らないままでいいですか？葬儀について親子どちらも約6割が「対話を望む」も62.4%の子世代が「話したことがない」と回答！
    2. 12. Ｔ＆Ｇニーズ、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地
    3. 13. 内閣不信任案を出さない立憲は｢腰抜け｣なのか…政権奪取の｢絶好の好機｣に｢あえてスルー｣を決め込む理由
    4. 14. 「イオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーン2025」 支援金6,362万4,224円を贈呈
    5. 15. 超精巧"中国製ラブドール"の意外な使い方
    6. 16. 旧NISAは放置でOK? 出口戦略
    7. 17. 早稲田大学、北本市本町三丁目自治会との産学民連携プロジェクト「KITAMOTO　SIGNATURE　EDIBLE LANDSCAPE」（全22棟）を開発
    8. 18. IR有力候補に? 日産追浜工場浮上
    9. 19. 「iOS26」ベータ版が配信中
    10. 20. 【海外市場の注目ポイント】米シカゴ地区連銀総裁の発言など
    1. 1. Windows10サポート終了へ 米主張
    2. 2. PC不要 ポータブルSSDの魅力
    3. 3. ソニー 今後もXperia作り続ける?
    4. 4. 「Wi-Fi 7」対応 気になる点
    5. 5. 大手ポルノサイト・Pornhubがイギリスで年齢確認の義務化によりトラフィックを47％失う、XVideosやxHamsterでも激減
    6. 6. セク女と交際 一般男性が苦悩
    7. 7. Xperia 気に入っている点の一つ
    8. 8. レトロゲーム 画面でこそ美しい
    9. 9. Uber 不審な配達員を徹底監視へ
    10. 10. 力学の解釈 米大学教授が自虐
    1. 11. Chromeを5兆円で買収すると提案
    2. 12. ソフトバンクが「コミックマーケット106」で電波対策を強化！5G SA整備やSub6の増強、移動基地局車の配備、StarlinkによるWi-Fi整備など
    3. 13. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    4. 14. Kindleセールで人気作が70%OFFに
    5. 15. 医療用AIツールの導入が経験豊富な医師のスキルをたった数カ月で低下させてしまう可能性
    6. 16. REDMAGICのゲーミングタブレット
    7. 17. AIのアドバイスを信じた結果「隣人に毒殺されそうになっている」と妄想にとりつかれ入院する羽目になった男性
    8. 18. OpenAI、社員の資産を一気に増やす新たな株式売却を計画中
    9. 19. 配線悩みを解決できる！タップホルダー付きケーブルカバーの新色ホワイト
    10. 20. プロジェクト炎上を未然に察知するサービス「PJ Insight」
    1. 1. マー君 味方の失策で199勝ならず
    2. 2. 田中将大 勝利投手の権利で降板
    3. 3. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    4. 4. 大谷43号 エ軍放送席が18秒沈黙
    5. 5. 老舗クラブが消滅 日本との関係
    6. 6. 巨人・杉内コーチが歯がゆい胸中
    7. 7. 新庄監督がSNS更新「号泣」の声
    8. 8. アーセナル所属のベルギー代表
    9. 9. 古橋亨梧 移籍理由にファン驚き
    10. 10. マー君 1勝する難しさを痛感
    1. 11. 加藤豪将氏 佐々木朗希にエール
    2. 12. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
    3. 13. 「やばっ」51歳モデルがタンク姿
    4. 14. コンゴ民主FW 練習で練習開始か
    5. 15. 大谷訴訟 現地で噂の代理人主張
    6. 16. 名波浩氏 2年8カ月の思いを回顧
    7. 17. 阪神・伊藤 敗戦で悔しさ増か
    8. 18. 阪神・石井大智がプロ野球記録に並ぶ39試合連続無失点　小園に安打許すも3三振奪う
    9. 19. SBが逃げ切り 藤井3投手が援護
    10. 20. ライブBP後に朗希と再会 MLB
    1. 1. あの出演CM「健康被害」訴え続出
    2. 2. 若槻千夏 鼻の整形疑惑に言及
    3. 3. 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明
    4. 4. 桐山照史のアパレルブランド物議
    5. 5. 「地面師たち」濡れ場の撮影秘話
    6. 6. 中居氏トラブルに言及 動画削除
    7. 7. 上村謙信被告に有罪判決
    8. 8. 歌手のNoBさん 腎臓がんで死去
    9. 9. 益若つばさ「元の自分に戻した」
    10. 10. ちはやふる巡り日テレ青ざめたか
    1. 11. ビッグダディ 三男は消息不明
    2. 12. 感情大爆発 大谷が勝利の雄叫び
    3. 13. 「南京事件」を否定 批判続出
    4. 14. 元AKBの動画に苦情も「稼げた」
    5. 15. マルフォイ役俳優 2年ぶりの来日
    6. 16. 又吉の助言で 大ヒット漫画誕生
    7. 17. カズ&二階堂ふみ 唯一の心配事
    8. 18. 二階堂ふみ 交際バレなかった訳
    9. 19. 星野真里 夫と夏は距離置く理由
    10. 20. アナの広陵問題巡る呼びかけ賛否
    1. 1. 50代女性の「危険行為」医師警告
    2. 2. 48歳 660円で見つけた正解チーク
    3. 3. 「セフレ的な」彼氏は性行為上手
    4. 4. 即買い必至 セリア110円バッグ
    5. 5. 【2歳の息子】発語の遅れ、数カ月待ち、療育…シングルマザーが語る、発達障がい児の育児とリアル【作者に聞く】
    6. 6. ZARAのビーズバッグがセンス光る
    7. 7. しまむらの「好印象コーデ」紹介
    8. 8. ファミマの新作アイスバーで贅沢
    9. 9. 夫にイライラ...ポジティブ思考
    10. 10. 40・50代向け GU優秀Tシャツ2種
    1. 11. 女性特有「左胸下が痛い」の病気
    2. 12. 娘が涙の電話 母の血の気が引く
    3. 13. “虎柄のミャクミャク”が登場！　阪神タイガースコラボグッズが発売決定
    4. 14. キタキタキターーーッッ！！【コストコ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ・お菓子」
    5. 15. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    6. 16. 「誰の金で食ってるんだ」夫の暴言が息子の心も壊していく…夫が変わってしまった理由とは？　読者「何様だよ」　
    7. 17. 肌寒いときも着られるベロア服
    8. 18. ぺろちが彩る限定アイテム登場
    9. 19. 約束の当日になっても友だちから返事がこない！？流石にこのまま会えないとかないよね...？
    10. 20. 「アリスの世界観」のお茶会
    x