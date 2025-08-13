お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）にMCとして出演。相方有田哲平（54）との初対面を振り返った。今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。いとうあさこが目の下のくまがコンプレックスと明かすと、上田が反応。「ウチの相方も高校1年生で初めて会った時に、目の下がドス黒くて。こいつ、今日デーゲーム出るのか？って思って」と当時を振り返った。上