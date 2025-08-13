公開から4日で興行収入4.4億円を突破、約32万人（配給会社発表）を動員している映画『近畿地方のある場所について』と、1日で完売した人気ゲーム『503号室の郵便物』が、世界観を共有する“シェアードユニバース作品”であることが発表されました。『503号室の郵便物』は、クリエーター集団・第四境界と日本テレビが共同で開発した日常侵蝕ゲーム（ARG）です。■現実と物語の境目が曖昧になる“日常侵蝕”『ARG』とはARG（Alternat