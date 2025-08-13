「ウエスタン、阪神２−２中日」（１３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は延長十回に、降格後初登板の木下が粘りきれず引き分けとなった。先発のビーズリーはわずか６０球で６回１安打無失点と快投した。八回は石黒が実戦復帰を果たし、１回を三者凡退で無失点。石黒は脇腹筋損傷で戦列を離れていたが、最速１４８キロを計測する上々の仕上がりを見せた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先発のビーズリーは６