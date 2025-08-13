福島県会津若松市のパチンコ店で１２日未明、男が拳銃のようなもので従業員を脅して現金約２８００万円を奪った事件で、県警は１３日、自称同県の専門学校生の男（１９）と宮城県多賀城市、アルバイト従業員村山廉容疑者（２１）を強盗容疑で逮捕したと発表した。発表によると、２人は共謀し、１２日午前１時５０分頃、会津若松市一箕町のパチンコ店「ビックつばめ会津若松店」で、拳銃のようなものを突きつけて男性従業員を脅