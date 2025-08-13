俳優高橋光臣（43）が13日、X（旧ツイッター）を更新。この日、今月9日に死去していたと発表された「NoB」こと山田信夫さんを追悼した。「私が出演した轟轟戦隊ボウケンジャーの主題歌を歌ってくださったNoBさんの訃報を知り、大変驚きました」とし、「当時はボウケンジャーの曲をファンの方々と一緒にたくさん歌い、今では私の子供たちが車の中で『ボウケンジャーGO ON FIGHTING!』を大声で歌っています」とつづった。「NoBさん…