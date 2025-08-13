ジェフユナイテッド千葉は12日、千葉市中央区内で徳島ヴォルティス戦に向けた練習を公開した。チームを支える真のキャプテン雨が降る中でも、キャプテンのプレーは熱を帯びていた。直近3試合でスタメンから遠ざかっているDF鈴木大輔主将だが、練習中に率先して声をかけてチームを牽引した。「最後のところで体を張って、粘り強く守れている。いまは原点に立ち返って戦い、前に強く出ていくところはすごく表現できていると思います