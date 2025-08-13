◆イースタン・リーグ巨人９―１楽天（１３日・Ｇタウン）巨人の山田龍聖投手が５回１失点で２勝目を挙げた。２回に安打と２つの四球で１死満塁のピンチを迎えるも、一飛、空振り三振で無失点に抑えた。４回まではチェンジアップなど変化球を効果的に用いて６Ｋ。５回は安打と暴投で１死二塁のピンチを迎え、吉野の中前安打で１点を失ったが、最少失点で切り抜けた。この日の捕手はイースタン・リーグ初出場の育成ドラフト