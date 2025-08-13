◆天皇杯▽ラウンド１６東京Ｖ―名古屋（１３日・味の素スタジアム）名古屋が２３年大会以来のベスト８に進出した。立ち上がりに失点したが、前半２６分に今夏東京Ｖから加入したＦＷ木村のシュートを相手ＧＫがはじいたこぼれ球をＭＦ内田が押し込んで同点。後半３６分にはエリア内で倒されて獲得したＰＫをＭＦ稲垣が冷静に決めて勝ち越した。リーグ戦から中２日で迎えた戦いをチーム一丸で勝ち抜き、広島と対戦する準