テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜後9：00）と同局系『誘拐の日』（毎週火曜後9：00）が、作品の垣根を超えて劇中内でコラボした。【写真】『大追跡』にサプライズ出演した斎藤工＆永尾柚乃『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演で、同局水曜午後9時に10年ぶりに誕生した新作。福田靖氏が完全オリジナル脚本を手掛け、佐藤浩市、遠藤憲一、光石研、