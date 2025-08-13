◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）巨人が中日に逆転で敗れ、勝率は再び５割となった。日米通算１９９勝目を目指して今季５度目の先発マウンドにあがった田中将大投手は、１回に３点の援護をもらい粘投していたが、勝ち投手の権利がかかった５回に守備の乱れから３点を失い（自責０）同点に追いつかれ降板。１９９勝はお預けとなった。６回に２番手の菊地大稀投手がチェイビス内野手に一発を浴びて勝