JR西日本によりますと、JR伯備線で大雨のため、きょう（13日）午後6時から、備中高梁～新見間で運転を見合わせていましたが、午後9時5分から順次運転を再開したということです。 【写真を見る】【速報】JR伯備線運転再開も...特急「やくも」の一部列車・特急「サンライズ出雲」に90分以上の遅れ【13日午後9時発表】 この影響と、一部区間で速度を落として運転するため、一部列車に大幅な遅れがでています。 特急「やく