「巨人３−４中日」（１３日、東京ドーム）巨人が先発・田中将が粘りの投球も痛い逆転負けで、貯金が無くなり再び勝率５割となった。田中将は序盤から走者を背負う投球。それでも初回２死二塁では４番・細川を１４７キロの内角直球で見逃し三振、三回２死一、二塁では細川の三塁線を襲う強烈なゴロを三塁・リチャードが好捕。内野安打となるが、２死満塁となって続くボスラーをスプリットで一塁ゴロに仕留め、得点を許さない