この漫画は、神谷もち(＠神谷もち)さんの友人・竹子が子育てを通して無意識のうちに自分は親から女性らしく振る舞うことを制限されていたと気づくまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻は娘に無頓着』第16話をごらんください。 竹子は夫のしんごに、事前に何の相談もなくさつきの髪の毛を切ってしまいました。しんごは、前もって言ってほしかったと激怒。しかし竹子も言い分があるようです。