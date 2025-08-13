過去に配信し反響があったものを再編成しています。作者・おにぎり(2525@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第27話をごらんください。 結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪っ子を引き取り育てたその経緯とは？中1から始まった姪っ子との2人暮らしもようやく終わりの時を迎えます...。 Ⓒonigiri2525_p