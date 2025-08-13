【ワシントン＝淵上隆悠】米アラスカ州で１５日にロシアのプーチン大統領と会談するトランプ米大統領とその周辺から、首脳会談の成果に対する期待値を下げる発言が相次いでいる。事態を打開できる見通しは立っておらず、停戦や和平への期待が過度に高まらないよう予防線を張っているとみられる。ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は１２日の記者会見で、米露首脳会談は、トランプ氏がプーチン氏から「聞き取