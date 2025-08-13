中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月13日】中国商務部が13日、欧州連合（EU）による中国の二つの金融機関に対する制裁への対抗措置としてEU加盟国の金融機関2行への制裁実施を発表したことに関し、同部の報道官は記者の質問に答え、次のように説明した。EUは最近、中国の厳正な立場を顧みず、ロシアへの関与を理由に中国の二つの金融機関を制裁リストに追加し、9日から制裁を実施した。これは国際法と国際