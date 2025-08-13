岐阜県各務原市で8月13日未明、新聞配達をしていた男性が車にひき逃げされ死亡した事件で、34歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、各務原市の会社員・長縄一平容疑者(34)です。警察によりますと、長縄容疑者は13日午前1時ごろ、各務原市鵜沼三ツ池町の国道で、原付バイクで新聞配達をしていた中田芳朋さん(66)に乗用車で後ろから衝突し、死亡させたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いなどが持たれています。長縄容疑