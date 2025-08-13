JR東日本によりますと、宇都宮線と高崎線は宇都宮線の大宮駅で発生した人身事故の影響で、午後9時40分現在、いずれも全線で運転を見合わせています。また、湘南新宿ラインは新宿駅と宇都宮駅との間の上下線で運転を見合わせています。運転の再開は午後10時10分ごろを見込んでいるということですが、再開時刻は状況により前後する場合があるとしています。なお、この人身事故の影響で一時運転を見合わせていた京浜東北線は、午後9時