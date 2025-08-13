◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム3-2ロッテ(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)この日1軍に昇格したばかりの有薗直輝選手がプロ初ヒット、プロ初打点を上げました。初めてお立ち台に上がった有薗選手。「やりましたー！」と右手を突き上げ、「…初めてなのでとても緊張しています」と言葉に詰まりながらコメントする初々しい姿を見せました。この日が通算4度目、今季2度目の1軍昇格となった有薗選手。「前半戦（1軍に）上がったとき