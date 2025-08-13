● 巨人 3 − 4 中日 ○＜19回戦・東京ドーム＞13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた真中満氏が、巨人のセカンド・門脇誠の悪送球の場面について言及した。3−0の5回一死一塁で、巨人先発・田中将大が山本泰寛をセカンドへゴロを打たせる。セカンド・門脇はゴロを捕球し、二塁へ送球するもこれが悪送球となり、一塁走者・岡林勇希の生還を許してしまう。この守備に真中氏は「門脇