◆ウエスタン・リーグ、ソフトバンク4―3くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）ソフトバンクの緒方理貢外野手が、1軍再昇格に向けて3安打の猛アピールを見せた。ウエスタン・くふうハヤテ戦に「1番左翼」で先発出場し、4打数3安打だった。悔しい?プロ初2軍降格?から約1週間。緒方がバットで結果を残し続けている。「やることをやるだけなんで。1打席、1打席集中して立っている結果」。13日は初回に左前打を放つと、3回に右前打