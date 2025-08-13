白のセーラー服に黒のストッキング姿タレントの八反美咲(福岡県出身)が服のままバスタブにつかる衝撃ショットを披露した。白のセーラー服に黒のストッキング姿でバスタブにつかるショットを公開。「#姉セーラー」「#濡れ撮」などとタグ付けしている。この投稿には「惚れ惚れする」「JKでまだいけるかな!?」「女子高生のみーちゅんも見たかったなぁ」などの声が寄せられている。