5回を投げ終え、ベンチに戻る巨人・田中将＝東京ドーム中日が逆転勝ち。0―3の五回に上林、ボスラーの適時打などで追い付き、六回にチェイビスの3号ソロで勝ち越した。柳が6回3失点で今季2勝目を挙げ、通算50勝目。巨人の田中将は5回3失点で、日米通算199勝目はならず。