1回楽天1死一、三塁、黒川が先制の右犠飛を放つ＝京セラドーム楽天が逃げ切った。一回に黒川の犠飛とボイトの適時二塁打で2点を先行。三回にボイトが2ランを放ち、五回も4長短打で3点を加えた。終盤は継投で反撃をかわした。オリックスは曽谷が4回1/3を6失点と崩れた。