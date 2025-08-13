◆パ・リーグ西武３―５ソフトバンク（１３日・ベルーナドーム）初回の失点が最後まで重くのしかかった。今季初登板初先発の西武・松本航投手が初回に５失点。追い込んでからの決め球が甘くなったところを狙われて５安打を浴びた。西口監督は「ボールをそろえすぎた」と指摘。右腕は「先頭打者への四球から相手打線に捕まってしまい、本当に重い５失点というスタート切ってしまったことに対して申し訳ない気持ちで、相手打線を