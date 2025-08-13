◆パ・リーグオリックス４―７楽天（１３日・京セラドーム大阪）終盤の相手の反撃をしのいだ楽天が、順位が１つ上の３位オリックスに７―４で勝ってゲーム差を３に縮めた。初回に４番・黒川史陽内野手の右犠飛で先制。６番・ＤＨのルーク・ボイト内野手が初回２死一、二塁から左翼フェンス直撃の適時二塁打、３回２死一塁から左越え４号２ランと３打点の活躍をみせた。投げては先発・古謝樹投手が７回途中まで投げ、自己最