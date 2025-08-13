◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）阪神・藤川球児監督は石井のプロ野球タイ記録となる３９試合連続無失点の快挙を控えめに喜んだ。「本当に心の底からうれしいですけど、立場上はなかなかまだ続けていると言いますか、選手たちは戦ってる状態ですから。自分の気持ちを出せないのが残念だなというのはあります。それも本当に誇らしいです」石井は２点リードの９回に登板し、１回無失点で記録