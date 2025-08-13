暑い。日々、ただただ暑い。そんななかでなぜわざわざもっと熱いサウナに入るのか。と思う人も少なくないかもしれないが、サウナは別もの。しっかり汗をかいたあとの、この時期ならではの水風呂の気持ちよさは格別だ。旅先のホテルや旅館にサウナがあったり、キャンプやBBQ施設などでアウトドアサウナに遭遇する可能性が高いのも夏ならでは。とはいえ、サウナのあとで現実の暑さに戻るときの不快感や、夏だからこその注意点があっ