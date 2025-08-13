◆イースタン・リーグ巨人９―１楽天（１３日・Ｇタウン）巨人の岡田悠希外野手が適時二塁打を放った。「５番・右翼」で先発出場。１―０の４回１死二塁で相手先発・大内が内角に投じた１４４キロ直球を右翼に鋭く運んだ。二塁走者の三塚が生還し、追加点を奪った。２回の第１打席は無死二塁の得点圏の場面だったが、見逃し三振。「ファウルで粘ったりしないといけなかったけど、あっさり終わってしまった」と反省。「１軍