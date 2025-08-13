サヨナラのホームインを決め、喜ぶ相陽クラブの三走大友＝横浜中学軟式野球の日本一を決める第４２回全日本少年軟式野球大会（全日本軟式野球連盟・横浜市主催、神奈川新聞社など後援）は１３日、横浜スタジアムで準々決勝が行われ、県代表の相陽クラブが上一色（東京）を延長八回タイブレークの末、２―１で下した。横浜クラブは星稜（石川）に０―７で敗れた。相陽クラブは１点を追う延長八回、大曽根の中前適時打で同点に追