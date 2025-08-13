初鹿野裕樹氏参政党の初鹿野裕樹氏（参院神奈川選挙区）が交流サイト（ＳＮＳ）に「たくさんの仲間が共産党員により殺害された」などと投稿したとして、共産党県委員会が名誉毀損（きそん）の疑いで告訴状を提出し、県警が受理したことが１３日、分かった。受理は１２日付。告訴状などによると、元警察官の初鹿野氏は初当選した参院選公示後の７月７日、Ｘ（旧ツイッター）に「たくさんの仲間が共産党員により殺害され、殺害方