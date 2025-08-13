日本代表の名波浩コーチが13日、千葉市内で報道陣の取材に応じ、開幕まで残り1年を切った北中米W杯に向け、メンバー入りを狙う選手たちに「(試合に)出続けて本大会を迎えてほしい」と所属クラブでのポジション確保を求めた。カタールW杯後の2023年1月から就任し、攻撃のトレーニングを担当している名波コーチ。北中米W杯では守備に追われる時間が続いたカタールW杯からの進化を見せるべく、その手腕にいっそう期待が高まるが、