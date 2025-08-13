◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）阪神の藤川監督が自身の持つセ・リーグ記録を塗り替える39試合連続無失点をマークした石井を称えた。2点優勢の9回に登板し1安打を許したものの、アウト3つはすべて三振と圧倒。試合後、マスコミの要望で石井と記念のツーショットに収まった指揮官は「本当に心の底から嬉しいですけど、選手たちは戦ってる状態。自分の気持ちを出せないのが残念だなというのはあります」