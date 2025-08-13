女優、ファッションモデルとして活躍する團遥香（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。焼き鳥を満喫する姿を披露した。「最近焼き鳥率高めっ」とつづった團。焼き鳥を堪能する写真を投稿し、「友達と息抜きDAY。幸せ〜」とリラックスできたことを記した。フォロワーからは「良い表情です」「可愛すぎー」「幸せなのは、何よりです」などの声が寄せられた團の父は建築家・團紀彦氏。祖父は童謡「ぞうさん」「ラジオ体