伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は4日目を終えた。12Rに登場した森且行（51＝川口）はスタートをきっちり決めた。ただ、内枠から同じように決めた青山周平が1コーナーで先頭。森は道中、懸命に青山を追いかけ続けたが、そのまま2着でフィニッシュした。今節初勝利こそならなかったが、しっかりと準決勝戦へ進出。「スタートは切れたね。ただ、先がない。もう先を出す作業だけ」。残り2日間の方針は決まっ