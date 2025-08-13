9回日本ハム1死満塁、水谷が左前にサヨナラ打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムがサヨナラ勝ちし、連敗を4で止めた。1―2の八回にレイエスのソロで追いつき、九回に四球と清宮幸の安打などで1死満塁として水谷が左前へ決勝打を放った。5番手の柳川が2勝目。ロッテは5連敗を喫した。