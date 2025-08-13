俳優の織田裕二（５７）が１３日、スペシャルアンバサダーを務める陸上の世界選手権（９月１３日〜２１日、東京・国立競技場）の開幕までちょうど１カ月となり、都内で「東京スカイツリーライティングセレモニー」に参加した。東京スカイツリーを大会メインカラーである「江戸紫」にライトアップするイベント。点灯のボタンを押した織田は「近すぎて分からない」と笑いつつ、「でもちょっとうれしいですね。東京世界陸上がいよ