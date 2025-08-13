FAKE TYPE.が本日8月13日、最新曲「円鈴」を配信リリースした。同楽曲のミュージックビデオが公開となった。新曲「円鈴」はTVアニメ『鬼人幻燈抄』エンディングテーマに起用されているナンバーだ。ピアノの旋律が印象的な和を感じさせるトラックに、メロウなボーカルがエモーショナルに響く仕上がりとなった。そのミュージックビデオは、FAKE TYPE.にとって初の完全実写。竹林や滝といった自然の中で撮影された映像は、大きな時間