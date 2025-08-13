ドル円下落、米財務長官発言にあたらめて反応＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は147.50付近まで買い戻されていたが、ベッセント米財務長官発言を受けて安値を147.16近辺に広げている。 ベッセント米財務長官はブルームバーグＴＶで、「９月に５０ｂｐでの利下げ開始が可能だろう」「米政策金利は１５０－１７５ｂｐ低くあるべきだ」「日本はインフレ問題を抑制する必要がある。植田日銀総裁と話した」など