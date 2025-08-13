「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）ロッテが痛恨サヨナラ負けで今季３度目の５連敗。両リーグ最速で６０敗を喫した。九回に２番手高野脩が水谷に劇打を浴びた。打線は今季２完投を許す苦手の日本ハム先発・山崎を攻略した。１点を追う三回、先頭の友杉の左中間二塁打、藤原の中前打などで１死一、三塁とし、高部がセーフティースクイズを決めて同点とした。五回は内野安打で出塁した先頭の友杉が二