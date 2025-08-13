ジェイアール東海ツアーズが大人気企画「2WEEK SALE」を開催します。2025年10月以降の「新幹線＋ホテル」の旅行が大変お得になるセールで、2025年8月18日(月)〜9月1日(月)までの14日間限定で実施されます。これに先立ち、旅行代金が50%割引になるクーポンが当たるXでの直前キャンペーンや、LINEアカウント連携者を対象とした一部プランの先行発売も行われます。秋の行楽シーズンや年末年始の旅行を計画している方にとって見逃せな