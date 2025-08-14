【天皇杯4回戦】(味スタ)東京V 1-2(前半1-1)名古屋<得点者>[東]新井悠太(12分)[名]内田宅哉(26分)、稲垣祥(81分)<警告>[名]永井謙佑(42分)観衆:7,666人主審:荒木友輔副審:野村修、安藤康平├名古屋が逆転で2年ぶりベスト8!一方でシュミットが再び負傷か…├負傷交代のシュミットについて名古屋・長谷川監督「簡単には戻って来れそうにない」├先週までは東京Vの選手…FW木村勇大が名古屋移籍後初先発試合で得点演出「