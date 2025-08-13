[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]予備日開催となっていた天皇杯4回戦の1試合が行われ、名古屋グランパスが東京ヴェルディに2-1で逆転勝ちした。なお8月27日に行う準々決勝の組み合わせはすでに決まっており、サンフレッチェ広島とホームで対戦する。直近のリーグ戦から東京Vは中3日、名古屋は中2日での開催。東京Vはスタメン6人を変更。名古屋は8人を変更して臨んだ。また名古屋は今夏東京Vから獲得したFW木村勇大が