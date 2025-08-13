栃木シティは13日、「栃木シシィ」が公認アンバサダーに就任することを発表した。栃木シシィはクラブのロゴを胴幕に使用した獅子舞。獅子舞演舞と和楽器演奏を中心に国内外で活動している伝統芸能団体「でん舎」の代表が操演を行っている。就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「『栃木シシィ』はCITY FOOTBALL STATIONでのステージイベント出演をきっかけに誕生したキャラクターです。このたび、栃木シティさんの公認アン