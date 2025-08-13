【パ・リーグ】◆日本ハム・福島蓮―ロッテ・河村説人（１８時・エスコンＦ）◆西武・高橋光成―ソフトバンク・大津亮介（１８時・ベルーナドーム）◆オリックス・田嶋大樹―楽天・藤井聖（１８時・京セラドーム大阪）