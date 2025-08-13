「日本ハム３−２ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）日本ハムがサヨナラ勝ちで連敗を４で止めた。貯金を再び２０に戻した。首位ソフトバンクとのゲーム差は４のまま。日本ハムは二回に１死二塁の好機を作ると、昇格即スタメン起用された４年目の有薗が左中間への適時二塁打を放ち、最高の形で先制した。先発の山崎が三回にスクイズで同点に追いつかれると、五回には西川の犠飛で勝ち越された。打線は３回以降、ロッ